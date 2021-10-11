Fatih Altaylı paylaştı: F1 pilotları bu kez gazoz ile değil Prosecco ile kutladılar

Geçen yıl şampanya şişesine konulan gazozla kutlama yapan Formula 1 pilotları bu kez şampanya ile kutlama yaptılar. Geçen yıl şampanya şişesi içine gazoz konmuş ve dünya basını olayı alay konusu haline getirmişti. F1'de de yönetici olan gazeteci Fatih Altaylı, şampanya olayını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bu kez gazoz yerine şampanya kullanıldığını söyledi.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı. Kupa töreninde Bottas'a ödülünü TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Siyasiler çekildikten sonra ilk 3'e giren pilotlar, geleneksel köpüklü şarap (şampanya) kutlamasını gerçekleştirdi. Kutlamada 2 şişe Prosecco açılırken pilotlar kutlaması alkış aldı.

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