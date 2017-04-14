Fatih Akın, In The Fade filmiyle Cannes'da yarışacak

Gelecek ay 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışacak Fatih Akın, son filmi In The Fade filminden kurgu sırasından görüntüler paylaştı. Diane Kruger'ın başrolde olduğu film Cannes'da prömiyer yapacak. Akın, festivalde aralarında Michael Haneke, Todd Haynes, François Ozon, Michel Hazanavicius, Sofia Coppola gibi yönetmenlerin filmleriyle yarışacak. Festival, 17 Mayıs'ta Arnaud Desplechin'in Las Fantomes D’Ismael filmiyle açılışı yapacak, ödül töreni 28 mayısta gerçekleştirilecek. Jürinin başkanlığını Pedro Almodovar üstlenecek.