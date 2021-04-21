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EYT'lilerin gözü yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'de: “Çalışma Bakanlığımız çalışanlarının yanında olsun”

"Kazanan işçi, emekçi, alın teri olsun"

21 Nisan 2021 15:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin’in getirilmesinin ardından Marmara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Bilgin’den randevu isteyeceklerini aktararak, “Çalışma Bakanlığımız çalışanlarının yanında olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ikiye ayrılmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevinde bulunan Vedat Bilgin getirildi.  

Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunun çözmek üzere görevlendirildiği iddia edilmişti. Bilgin ise katıldığı bir televizyon programında “Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır. Bunlar tamamen söylentiden ibarettir” demişti.

“1,5 saat görüşmüştük"

Marmara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Çalışma Bakanlığı’na Bilgin’in getirilmesinin kendileri açısından önemini şöyle açıkladı;

“Vedat Bey ile 5 Eylül 2019 tarihinde, davetleri üzerine Çankaya Köşkü’nde yaklaşık 1,5 saatlik görüşme esnasında, EYT’lilere yapılan haksızlık, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık, 4447 sayılı yasanın bizlere yaşatmış olduğu mağduriyetleri tek tek örnekleriyle kendilerine bildirdik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kendilerinden dosya talep edildiğini ve Bilgin’e bu dosyayı verdiklerini aktaran Boran, kendilerinin mağduriyetini en iyi Bilgin’in bildiğini belirterek, “Çalışma hayatında bulunan kişilerin önemini, güvence altına alınmasını görmek istiyoruz” dedi.

Boran, Bilgin’den EYT’lilerin sorunun çözüm için taleplerini yineleyerek, “Alacağımız emekli maaşıyla biz yine ekonomiye katkı sunacağız. Kaçak çalışmayı engellemiş olacak” diye vurguladı.

“Çalışma Bakanlığı çalışanların yanında olsun"

Bilgin’in sorunlarını çözeceklerine inandıklarını kaydeden Boran, muhalefet partilerinin kendilerine hak verdiğini ancak hükümetin kendilerine faklı algılarla açıklama yaptığını aktararak, “En kısa sürede Vedat Bilgin Bey ile tekrar görüşme çabasıyla randevumuz da kabul görür. Görevinde başarılar diliyoruz, kazanan işçi, emekçi, alın teri olsun, Çalışma Bakanlığımız çalışanlarının yanında olsun” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

eytÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıVedat Bilgin

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