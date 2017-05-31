Ev sahibi, Ukraynalı kiracısının elektriğini kesti!

Antalya'da hayırseverlerin yardımıyla geçinen 2 çocuk annesi Ukraynalı Zoya Tkanchenkova, ev sahibinin "Yardım alıyorsun o yüzden evimden çık" isteğine direnince, iddiaya göre ev sahibi tarafından dairenin elektriği kesilerek karanlıkta bırakıldı. Zoya Tkanchenkova ile Adem Yıldız, 12 yıl önce Ukrayna'da tanışıp nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Türkiye'ye gelen çift, Antalya'ya yerleşti ve burada Melek (10) ile Adem (8) adlarını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Resmi nikahları olmamasına rağmen Adem Bilgin çocuklarını nüfusuna kaydetti. 4 yıl önce ilişkilerine son veren Tkanchenkova, kanser ve yüksek tansiyon hastalığı bulunan annesi 74 yaşındaki Vera Tkanchenkova'yı yanına getirdi. Annesinin 600 TL'lik emeklilik aylığıyla geçinmeye çalışan Tkanchenkova, Türkiye'de oturma izni alamayınca ne işe girebildi, ne de devletin verdiği yardımlardan faydalanabildi. Kısa süre önce sadece 2 yıllık oturma izni alabilen Tkanchenkova, Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi üzerinde iki katlı bir evin giriş katını kiraladı. Ev sahibinin kontratsız ve sözleşmesiz 550 TL'ye kiraya verdiği evin kira ve diğer masraflarını çevreden yapılan yardımlarla karşılayan Tkanchenkova'ya sosyal medya grubu 'Antalya Yardımlaşma Platformu' gönüllüleri tarafından da destek verildi. Tek odalı evde kısıtlı imkanlarla yaşamaya çalışan 4 kişilik aile yakın zamanda iddiaya göre ev sahibinin baskısıyla karşılaştı. Ailenin aldığı yardımlardan dolayı dikkat çektiğini belirten evsahibi iddiaya göre Tkanchenkova'ya “Aramızda herhangi bir yasal sözleşme ya da kontrat yok. Bu nedenle denetlemeye gelirlerse bana vergi cezası keserler. Bu yüzden çabuk evi boşalt" dedi. Akşam saatlerinde tekrar eve gelen ev sahibi, Tkanchenkova'dan biraz zaman tanınması en kısa sürede ev bulup çıkacağı cevabını aldı. Bu yanıta sinirlenen evsahibi ve yanındaki oğlu, iddiaya göre kapı girişinde bulunan daireye ait sigortayı çıkararak gitti.İki küçük çocuğu ve annesiyle tek odada yaktıkları mum ışında oturan Tkanchenkova, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Gidecek yerinin de parasının da olmadığını belirten Tkanchenkova şöyle konuştu: “Sabah ev sahibinin hanımı geldi evi boşaltmamızı istedi. 'Siz zaten her yerden yardım alıyorsunuz. Biz bundan rahatsız olduk. İstemiyoruz böyle sorunlar' dedi. Ben de 'Çıkacağım ama biraz izin verin ev bulayım' dedim. Sonra ev sahibi geldi. Kapıyı açmamı ve konuşmamız gerektiğini söyledi. Ben de müsait olmadığımı söyleyince kapıyı zorladı bileğimi incitti. Sonra dışarı çıkıp ona ters konuştuğum yönünde iftiralar attı. Akşam da oğluyla gelip elektriğimi kestiler. Bana küfür etti, 'Çık git' dedi."Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Tkanchenkova, hayırseverlerden ve yetkililerden kendisine uzanacak yardım eli beklediğini söyledi.