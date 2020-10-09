T24 LogoT24 Logo
Haberler

ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında ETHA muhabiri Pınar Gayıp'ın da bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı

09 Ekim 2020 16:45

ESP'ye yönelik gözaltı operasyonunda aralarında ETHA Muhabiri Pınar Gayıp'ında bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı. Gazeteci Zeynep Kuray da serbest bırakılma anını Twitter'dan paylaştı. Videoda "ESP umuttur, umut dimdik ayakta' sloganları duyuldu. Serbest bırakılanlar, Ela Deniz Albayrak, Gamze Toprak, Emrah Topaloğlu, Ümmühan Özdemir, Özge Doğan ve HDP PM üyesi Helin Yılmaz. 

DokuzSekizHaber'de yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp’ın da bulunduğu 20 kişinin savcılık ifadeleri sona erdi.

Aralarında Tümüklü’nün de bulunduğu 13 kişi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. ETHA Muhabiri Pınar Gayıp’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol talebiyle talebiyle mahkemeye sevk edilen ETHA Muhabiri Pınar Gayıp, Ela Deniz Albayrak, Gamze Toprak, Emrah Topaloğlu, Ümmühan Özdemir, Özge Doğan ve HDP PM üyesi Helin Yılmaz serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin isimleri şöyle: ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, İbrahim Gerçek, Zeynep Gerçek, Yaren Tuncer, Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Birkan Polat, Nazlı Yöyler, Neslihan Duran, Azze Avşar.

Gazeteci Zeynep Kuray da serbest bırakılma anını Twitter'dan paylaştı. Videoda "ESP umuttur, umut dimdik ayakta' sloganları duyuldu.

 

ETİKETLER

pınar gayıpzeynep kurayserbestgazeteciespoperasyongözaltı

Diğer Videolar

"Baronlar Savaşı" kitabının yazarı Timur Soykan: Türkiye Avrupa'nın Meksika'sı

KADEM'den kadına yönelik şiddete dikkat çeken Instagram filtresi: Hikayeni paylaş, şiddete karşı farkındalık oluştur

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Masumlar Apartmanı'nın şiddete karşı duyarlılık sahnesini paylaştı: Şiddet bulaşıcıdır

İmamoğlu'ndan 25 Kasım paylaşımı: Mücadelemiz ortak

Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı

Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe vuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum...

"Babam ateist, ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç...

Erol Köse: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in kapısında yattı...

4 tonluk forkliftin altında kaldı, doktorlar "yaşamaz" dedi; o hayata...

Utah'ta kırmızı taşların arasında "gizemli" bir monolit bulundu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24