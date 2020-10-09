ESP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında ETHA muhabiri Pınar Gayıp'ın da bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı

ESP'ye yönelik gözaltı operasyonunda aralarında ETHA Muhabiri Pınar Gayıp'ında bulunduğu 7 kişi serbest bırakıldı. Gazeteci Zeynep Kuray da serbest bırakılma anını Twitter'dan paylaştı. Videoda "ESP umuttur, umut dimdik ayakta' sloganları duyuldu. Serbest bırakılanlar, Ela Deniz Albayrak, Gamze Toprak, Emrah Topaloğlu, Ümmühan Özdemir, Özge Doğan ve HDP PM üyesi Helin Yılmaz.

DokuzSekizHaber'de yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp’ın da bulunduğu 20 kişinin savcılık ifadeleri sona erdi.

Aralarında Tümüklü’nün de bulunduğu 13 kişi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. ETHA Muhabiri Pınar Gayıp’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol talebiyle talebiyle mahkemeye sevk edilen ETHA Muhabiri Pınar Gayıp, Ela Deniz Albayrak, Gamze Toprak, Emrah Topaloğlu, Ümmühan Özdemir, Özge Doğan ve HDP PM üyesi Helin Yılmaz serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin isimleri şöyle: ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, İbrahim Gerçek, Zeynep Gerçek, Yaren Tuncer, Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Birkan Polat, Nazlı Yöyler, Neslihan Duran, Azze Avşar.

Gazeteci Zeynep Kuray da serbest bırakılma anını Twitter'dan paylaştı. Videoda "ESP umuttur, umut dimdik ayakta' sloganları duyuldu.