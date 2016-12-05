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Esnaftan Erdoğan'ın çağrısına destek: 500 dolar bozdur, bıçağın bizden

05 Aralık 2016 12:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'dolar' çağrısının ardından sosyal medya üzerinden "Oyunu bozalım, dövizleri bozduralım" sloganıyla başlayan "#BozDoları" kampanyasına esnaflar da katıldı. 500 dolar bozdurana sürmene bıçağı vereceğini söyleyen esnaf Berk, "Vatandaşlarımız iki gün içinde yaklaşık 5 bin dolara yakın dövizi Türk lirasına çevirdiklerini gösteren makbuzla geldiler. Bu vatandaşlarımıza piyasa değeri yaklaşık 60 lira olan el yapımı Sürmene bıçağı hediye ettim. Bu sayede küçük esnaf olarak biz de elimizi taşın altına koymuş olduk" diye konuştu.

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