Esnaftan askeri üniformalı Erdoğan pankartı: İsottan vazgeçeriğ, senden vazgeçmeniğ...

Şanlıurfa'da, emlakçı, 25 yaşındaki Halil Kaytan, üzerinde Osmanlı arması, 3 hilal ve askeri üniforma giydirilmiş fotoğrafının yer aldığı pankartla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a referandumda destek verdi. Atatürk Bulvarı'nda emlakçı Halil Kaytan, 16 Nisan’da yapılacak referandum seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermek amacıyla üzerinde yöresel şiveyle "Biz ezelden beri siye heeyig (evetiz), isottan vazgeçeriğ, senden vazgeçmeniğ" yazılı pankart hazırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniforma giydirilip selam veren şeklindeki fotoğrafı ve Osmanlı arması ile üç hilalin de bulunduğu pankart, Kaytan tarafından Atatürk Bulvarı'na asıldı. Görenlerin okumaya zorlandığı afişle ilgili açıklama yapan Halil Kaytan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyduğunu ve pankartı destek amacıyla hazırladığını söyledi. Kaytan, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gururlandırmak amacıyla böyle bir pankartla ona destek vermek istedik. Devletimize, milletimize yaptığı destekten dolayı bir vefa borucu olarak bunu asmayı uygun gördük. Böyle bir Cumhurbaşkanını ilk defa gördük."