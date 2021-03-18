Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Tüm sorunları vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim...

Tekirdağ'da esnafın sorunlarını dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sorunları beraber çözeceğiz. Yarın sandık gelecek 'Bunlar çözemediler, şu CHP'ye bir oy verelim çözecek mi çözmeyecek mi?' diyeceksiniz. Vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim. Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinden önce semt pazarına giderek vatandaşlarla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, ardından kendisini bekleyen Trakya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği üyelerinin yanına giderek, çiçek verdi, fotoğraf çektirdi. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, semt pazarını da gezerek vatandaşları selamladı.

CHP lideri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ile birlikte Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisini ziyaret etti, daha sonra Başkan Albayrak ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde çarşı esnafı ile de buluşarak esnafın talep ve önerilerini dinledi.

“Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim"

Uzun süredir kapalı olan ve Covid-19 salgınından en çok etkilenenlerin başında gelen esnafla ile bir araya gelen Kılıçdroğlu, okul servisi işletenlerin sorunlarını dinledikten sonra şu açıklamayı yaptı:

“Beraber çözeceğiz. Yarın sandık gelecek ‘Bunlar çözemediler, şu CHP’ye bir oy verelim çözecek mi çözmeyecek mi?’ diyeceksiniz. Vallahi de çözeceğim billahi de çözeceğim. Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğim. Bu ülkede herkesi birbirine kardeş yapacağım. Herkes birbiri ile kavga eder hale geldi. Birbirinin gözünü oyacak neredeyse. Böyle siyaset mi olur ya? Kardeşi kardeşe düşman ediyorsunuz. Milleti aç bırakıyorsunuz. Yazık günah ya… Düzelteceğiz, düzelteceğiz hiç meraklanmayın.”

“Biz yardım değil, sadece iş istiyoruz"

Bugün İş-Kur'a gittiklerini ancak iş bulamadıklarını söyleyen kadınlar, Kılıçdaroğlu'na, “Başkanım biz çok mağduruz. Biz iş istiyoruz. Az önce İş-Kur'a gittik, inan ki iş bulamıyoruz. Çocuklarımız var bizim; okuyorlar, spora gidiyorlar. İnan ki ben bugün çocuğuma harçlık veremedim ve spora gidemedi. Üzülüyoruz biz gerçekten. Biz yardım da değil, sadece iş istiyoruz. Ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz” diye dert yandı” diye dert yandı.

“Desteklerimizden bile para kesiyorlar"

“Sayın genel başkanım inşallah tarımın da sorununu çözersiniz” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir çiftçi ise hissettikleri enflasyonun yüzde 70, yüzde 80 olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Traktörleri alıyoruz, gübre masraflarımız çok. Gübreleri temmuzda bin 860 liraya aldık, şimdi 3 bin 200 lira gibi rakamlar… Çok yükseldi. Yüzde 15 diyorlar enflasyonu; bizde yüzde 70, yüzde 80 çıkıyor enflasyon. Desteklerimizden bile para kesiyorlar bizim. Geçen yıl buğday desteği aldık. Buğday desteğinden yüzde 7, yüzde 8 banka para kesmiş. Sorunumuz büyük.

“Biz maraba mı olacağız bu memlekete"

Bizim köyümüzdeki arazilerimizin yüzde 30'u, yüzde 40'ı satıldı. Belirli şirketler alıyor bunları. Kim bu şirketler? Onların karşısında biz duramıyoruz. 15 seneden beri aslanı kediye boğduruyorlar. Para kazanamıyoruz, para kazanamayınca karşımızdakiler tarlalarımızı alıyor elimizden. Bir tane yem fabrikamız vardı, Katarlılara satmışlar… Yabancılara gidiyor. Biz maraba mı olacağız bu memlekette…”

“Memleketi beraber, yeniden inşa edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, çiftçiye, “Bu memleketi beraber, yeniden inşa edeceğiz” sözleriyle yanıt verdi.