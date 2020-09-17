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Esnaf, polisin maske uyarısına kızdı; kimliğini vermemek için direndi: Hırsızlık mı yaptım?

Selami C. hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldığı öğrenildi

17 Eylül 2020 17:11

Isparta'da gerçekleştirilen Yeni tip Koronavirüs salgını denetimleri sırasında polisin maske uyarısına öfkelenen taksici esnafı, "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek polise nüfus cüzdanını vermek istemedi.

 

Isparta'da Koronavirüs denetimleri sırasında polisin maske uyarısına kızan taksici esnafı, polise nüfus cüzdanını vermemek için uzun süre direndi. Yaklaşık bir saatlik tartışmanın ardından esnaf, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Isparta'da emniyet ekipleri şehrin farklı noktalarında Koronavirüs tedbirleriyle ilgili maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir taksici esnafı ile polis arasında tartışma yaşandı. 

''Ben hırsızlık mı yaptım?"

İddiaya göre polis, maskesi çenesinde taksi durağının önünde oturan Selami C.'yi uyardı. Bu uyarıya sinirlenen Selami C. maskeyi yere fırlatarak, taksi durağına girdi. Bunun üzerine polis, Selami C.'ye maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapmak için nüfus cüzdanını istedi. Selami C., "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını polise vermek istemeyince uzun süre tartışma yaşandı. Polisin emniyet merkezine götürme çabalarına da direnen Selami C. yaklaşık bir saatin ardından ikna oldu. Taksi durağından çıkan Selami C. polis aracıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Selami C. hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldığı öğrenildi.

 

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