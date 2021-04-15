Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde esnafın nabzını tuttu. Bir esnaf Babacan'a “Kan ağlıyoruz” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Babacan, 5 Nisan’da partisinin Cizre ilçe kongresinin ardından saha ziyaretine çıktı, esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf pandemi öncesi de ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Sık bir dar boğazdayız” dedi.

“Ekmek parası dahi bulamıyoruz"

Babacan ve esnaf arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

Esnaf: Halimiz bellidir. Eve götürecek ekmek parası dahi bulamıyoruz. Bu duruma geldik.

Babacan: Siz esnaf mısınız?

Esnaf: Esnafım. Yani kan ağlıyoruz.

Babacan: Öyle.

Esnaf: İkinci evlat muamelesi Cizre’ye yapılıyor.

“Dar boğazdayız"

“Bir buçuk, iki yıldır pandemi haricinde esnaflar durma noktasında. Pandemi döneminde bu yük biraz daha arttı. Esnafa kapat diyorsun da onun alt yapısını oluşturman lazım. Sık bir dar boğazdayız” diye konuşan bir esnaf, Babacan’dan çözüm istedi.

“Esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatacak"

Şehrin en işlek noktasında kuyumcu dükkanı işleten bir esnaf ile Babacan arasındaki konuşma şöyle:

Kuyumcu: Esnaf artık iflas etme durumunda. Görüyorsunuz en kalabalık yer burası, bomboş yani.

Babacan: Normalde en hareketli yer burası mıdır?

Kuyumcu: Tabi ki buralar hareketli, esnaf kan ağlıyor şu anda. Kepenk kapatacaklar yani.

Babacan: İşlerin düzelmesi için devletin başına dürüst ve işin ehli kadrolar lazım.

Kuyumcu: Tabi ki öyle olması lazım. Adalet temeli üzerinde adaletli olması lazım. Halkta akılsız değil ona yönelecek ister istemez.