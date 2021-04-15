T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

“Sık bir dar boğazdayız”

15 Nisan 2021 16:00

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde esnafın nabzını tuttu. Bir esnaf Babacan'a “Kan ağlıyoruz” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Babacan, 5 Nisan’da partisinin Cizre ilçe kongresinin ardından saha ziyaretine çıktı, esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf pandemi öncesi de ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Sık bir dar boğazdayız” dedi.

“Ekmek parası dahi bulamıyoruz"

Babacan ve esnaf arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

Esnaf: Halimiz bellidir. Eve götürecek ekmek parası dahi bulamıyoruz. Bu duruma geldik.

Babacan: Siz esnaf mısınız?

Esnaf: Esnafım. Yani kan ağlıyoruz.

Babacan: Öyle.

Esnaf: İkinci evlat muamelesi Cizre’ye yapılıyor.

“Dar boğazdayız"

“Bir buçuk, iki yıldır pandemi haricinde esnaflar durma noktasında. Pandemi döneminde bu yük biraz daha arttı. Esnafa kapat diyorsun da onun alt yapısını oluşturman lazım. Sık bir dar boğazdayız” diye konuşan bir esnaf, Babacan’dan çözüm istedi.

“Esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatacak"

Şehrin en işlek noktasında kuyumcu dükkanı işleten bir esnaf ile Babacan arasındaki konuşma şöyle:

Kuyumcu: Esnaf artık iflas etme durumunda. Görüyorsunuz en kalabalık yer burası, bomboş yani.

Babacan: Normalde en hareketli yer burası mıdır? 

Kuyumcu: Tabi ki buralar hareketli, esnaf kan ağlıyor şu anda. Kepenk kapatacaklar yani.

Babacan: İşlerin düzelmesi için devletin başına dürüst ve işin ehli kadrolar lazım.

Kuyumcu: Tabi ki öyle olması lazım. Adalet temeli üzerinde adaletli olması lazım. Halkta akılsız değil ona yönelecek ister istemez.

esnafbabacandevapartigenel başkanali babacanşırnakcizre

Diğer Videolar

Seyma Subaşı evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı

Köpeklerini kurtarmak isteyen kadın ayıyı elleriyle itti

İnce'den 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' yorumu: Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2021

HDP'li Paylan: Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TBMM Başkanı Şentop: Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan...

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Nagehan Alçı'dan Ümit Kocasakal için "bunlar bizim köpeğimiz" diyen eşi...

Optimar'dan seçim anketi: Seçmenin yüzde 39.1'i AKP dedi; yeni partilerden...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24