Esnaf, 10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi darp etti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binada, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen M.Ş.E. (21) , esnaf tarafından darp edilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım ile Dicle Sokak kesişiminde bulunan bir apartmanının girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. M.Ş.E., bir kız çocuğunu bina girişine götürdü. Kız çocuğunun bağırmasıyla bina içerisinde oturanlar ve bina altında dükkânları bulunan esnaflar, binaya girdi. Kız çocuğunun ağladığını gören esnaf ve bina sakinleri M.Ş.E., isimli şüpheliyi darp etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.