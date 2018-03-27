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Eskişehir'de kurye, pizzaya tükürürken güvenlik kamerasına yakalandı

27 Mart 2018 16:59

Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli bir kurye, apartman içerisinde açtığı pizza kutusunun içine tükürdü, bunu da cep telefonuyla kayda aldı. Kuryenin bu görüntüsü ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 24 Aralık'ta Eskişehir'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre bir kurye, elinde pizza kutusu ile apartmana girdi. Kurye, daha sonra pizza kutusunu açıp içerisine tükürdü. Bu anları kendi cep telefonu ile kayda alan kurye, daha sonra pizza kutusunu kapatıp siparişi teslim edeceği bir üst kata merdivenlerden çıktı. Yetkililer, ismi açıklanmayan kurye hakkında siparişi veren kişinin şikayetçi olduğunu, başlatılan yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.

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