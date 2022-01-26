Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayiciler, şalterleri indirdi, işçileri izne çıkardı: "Tesislerimiz hayalet fabrikaya döndü"

İran’ın doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle organize sanayi bölgelerine elektrik verilememesi Türkiye’de üretimi durdurdu. Eskişehir’deki OSB’de bulunan fabrikalarda da pazartesi, perşembe ve cuma günü üretim durdu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, OSB’de kesintilerden etkilenen gıda, cam ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bazı tesisleri ziyaret etti, sanayicilerin sıkıntılarını dinledi.

"Tesislerimiz hayalet fabrikaya döndü"

Enerji kesintilerinden olumsuz etkilendiklerini söyleyen sanayiciler, “Tesislerimiz hayalet fabrikaya döndü. Bantlar durdu. İşçiler izne çıkarıldı. Milyonlarca liralık zararımız var” derken Çakırözer yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için çağrı yaptı.

Çakırözer, “İktidarın plansız, öngörüsüz enerji politikaları sanayiye şartel indirtti. Üretim durdu, ihracat kesintiye uğradı. Yerli sanayimizin milyonlarca liralık kaybı var. Sıkıntının bu hafta bitip bitmeyeceği de belli değil. Belirsizlik mutlaka giderilmeli, yeni kesinti yaşanmamalı. Sanayicimizin kendi sorumluluğu olmadan yaşadığı mağduriyet nedeniyle uğradığı kayıplar da devlet tarafından telafi edilmeli” dedi.

Çakırözer’in ziyaret ettiği Erbaş Cam Baskı A.Ş.’nin sahiplerinden Handan Tazegül, cam, seramik gibi sektörlerde yüksek ısıdaki fırınların kapatılıp açılmasının zaman aldığına işaret ederek, “Biz, cam üzerine dekorlama işlemler yapıyoruz. Fabrikamızda cam üzerine günlük 100 bin adet baskı, 40 bin adet boyama işlemi yapılıyor. Elektrik kesintilerinden kaynaklı en çok mağdur olan fabrikalardan biriyiz. İki büyük fırınımız var. ‘OSB’lerde iki gün çalışabilir, 3 gün çalışamaz’ denildi. Fakat biz fırınlarda 620 dereceye kadar pişirme işlemi yapabildiğimiz için bu iki gün süre içinde biz maalesef fırınları açamıyoruz. Çünkü açarsak zararımız daha büyük olacak. Dört saat ısınma, dört saat soğuma süresi var. Bu yüzden tesisimizi altı gün kapatmak zorunda kaldık. 100’e yakın çalışanımız var, onlar da bu durumdan etkilendi. İçeride yıllık izni olanlar şu anda onu kullanıyor” diye konuştu.

Tazegül, şöyle devam etti:

“6 gün üretim yapamamak demek yaklaşık 500 bin adet şişe yapamamak demek. Müşterilerime vermiş olduğum teslim süreleri var, yurt dışına gidecek ürünlerim de gidemedi. İkinci bildirime kadar kesintilerin olacağı bildirildi bize. Umarım derhal çözüm bulunur ve bir daha kesilmez. Çünkü müşterilerimize açıklama yapmakta zorlanıyoruz. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık.”

20 yıldır cam sektöründe çalıştığını dile getiren bir fabrika çalışanı da “Bu sıkıntıyı ben ilk defa yaşıyorum. Elektrik kesintisi bizi zor duruma soktu. Arkadaşlarımızın çoğu izne çıkarıldı. Patronlarımızın da yapacağı bir şey yok. Dileğimiz, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması” ifadesini kullandı.

"Sipariş var, tezgahımız hazır, işçimiz hazır, bu sefer de enerji yok"

Formes Otomotiv’in sahibi Melih Seber de şunları söyledi:

“Pandemi döneminde iş yoktu. Sıkıntıdaydık. Şimdi iş var, sipariş var, tezgahımız hazır, işçimiz hazır, bu sefer de enerji yok. Bir gün ekside olunca 3 gün geriye gidiyoruz. Kartopu etkisi gibi hepsi birbirini etkiliyor. Elektrik verilen gün gece yarısı işe geliyoruz ki kaybımızı telafi edelim”

"Kesintiler nedeniyle günlük ihracat kaybımız 400 bin dolar"

Kesintilerden en fazla etkilenen sektörlerden birinin de gıda sektörü olduğunu söyleyen Nevzat Çelik şunları kaydetti:

“Günde 20 TIR ihracatımız vardı. Elektrik olmayınca duruyor. Kesintiler nedeniyle günlük ihracat kaybımız 400 bin dolar. Ayrıca tedarik zinciri de etkileniyor. Her gün 40 ton yumurta alıyorum, tonlarla un alıyorum. Üretim olmayınca onu da iptal etmek, planlamak durumundasınız. Hepimizin çok zorlandığımız bir süreç yaşanıyor”

Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan Utku Çakırözer, Eskişehir ve Türkiye genelinde üretimin durması nedeniyle büyük kayıpların olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eskişehir’de yüzlerce tesisimizde durum aynı. Şartel inmiş, tezgahlar durmuş. Koca cam fabrikaları, gıda üreticileri, hepsi hayalet fabrikaya dönmüş. On binlerce işçi izinde. Eskişehir’imizin üretiminde büyük kayıp... Türkiye için milyarlarca liralık üretim kaybı, milyarlarca dolarlık ihracat kaybı söz konusu. İşçisi de patronu da tedirgin. Sıkıntının bu hafta biteceği de belli değil. Gittiğim her yerde üreticinin kafasında tek soru var: Gelecek hafta ne olacak? Bu belirsizlik mutlaka giderilmeli, yeni kesinti yaşanmamalı. Sanayicimizin kendi sorumluluğu olmadan yaşadığı mağduriyet nedeniyle uğradığı kayıplar da devlet tarafından telafi edilmeli.”

“Yıllardır yaşanmayan bu kesinti neden şimdi yaşanıyor? Hani, Tuz Gölü’nde, Büyükçekmece’de depolanan milyonlarca metreküp doğal gazımız nerede? Hani bu yıl enerji tedarikinde sorun yaşanmayacaktı? Neden şimdi bu zor günde sanayici yalnız başına bırakılıyor? Gerekçe ‘İran’ deniyor. Neden İran ikna edilemiyor? Ortada büyük bir plansızlık, öngörüsüzlük var ve tek sorumlusu da iktidardakiler” (ANKA)