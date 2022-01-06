Eskişehir'de vakalar arttı; hastanelerde uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir’de Covid-19 vaka oranlarında görülen artış, vatandaşları hastanelere yöneltti. Kentteki hastanelerde aşı ve test kuyrukları oluştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde de Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi.

En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı ise Eskişehir'de yüzde 85 olarak açıklandı. Hem vaka artışı hem de test yaptırmak isteyenler nedeniyle özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde kuyruklar oluştu.

Hastane önünde oluşan kuyruklarda konuşan 65 yaşındaki emekli Seyhan Civelek, şunları söyledi:

“Aşı oldum. Şimdi az önce Alman aşısı oldum. 3. doz oldum. Eskişehir’de vakalar arttı, işte onun için oldum. Aslında benim 15 gün oldu geçeli de onun için geldim erkenden. Geçti yoksa benim günüm de işimiz vardı gelemedim. Aşı olmalarını tavsiye ederim. Covid geçirdim. Gençlere çoğunlukla söylüyorum, olmuyorlar aşı. Biz belli bir yaşımızdayız ama gençlerin önünde daha çok günleri var. Daha önce olmaları lazım. Bakıyorum ki gençlere ben aşı olmadım diyor. Olmalarını da tavsiye etmiyorum diyor. Hepsine yaptırıyorum.”

Semra Işıkbaş da hastaneye 3 aşıyı olmak için geldiğini ifade ederek, “Biontceh aşısı oldum. Eskişehir’de vakalarda artış olunca geldim. Aşı olunması güzel. Aşı olmayanların daha ağır geçirdiğini biliyoruz. Aşı olunması güzel tabi. Annem de hatta 4. oldu” dedi.

76 yaşındaki Gülden Işıkbaş ise “4. aşımı oldum. İki Alman, iki Çin oldum. Covid geçirmedim” diye konuştu.

Kaynak: ANKA