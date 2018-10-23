Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica'dan hayat dersi

Uruguay eski Devlet Başkanı José Mujica'ın 2016 yılında Human belgeselindeki söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündeme geldi. ''Gereksiz ihtiyaçlardan koca bir dağ yarattık. Bir şeyler satın alıyoruz sonra çöpe atıyoruz. Aslında boşa harcadığımız şey hayatlarımız. Bir şey satın aldığımda veya aldığınızda ödemeyi para ile yapmıyoruz... Ödemeyi yaşamımızdan, para kazanmak için harcadığımız zamanla yapıyoruz. Arada ki fark şu; hayatı satın alamazsınız, hayat geçip gider. Ve hayatı boşa harcayıp özgürlüğümüzü kaybetmek korkunç bir şey!''