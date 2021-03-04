Eski TÜİK Başkanı'ndan ağır suçlama: Enflasyon verilerinde ağırlığı Şok'a, BİM'e verirseniz, öncesinde de özel fiyatlar yaptırırsanız fiyat düşer!

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı ve eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin açıklananın çok üzerinde olduğunu belirtirken, verilerin toplandığı dönemde özel kampanyalar yaptırıldığını söyledi.

Veriler arasında tutarsızlık olduğunu ifade eden Aydemir, “Şüphe uyandıran işlemler, uygulamalar var" diyerek verilere güvenin kalmadığını belirtti.

"Veri toplarken nasıl bir değişim yaratılabilir" sorusuna yanıt veren Aydemir, "Enflasyon verilerinde gidip de ağırlığı Şok'tan BİM'den alırsanız değişim olur. Veriyi alırken de verilerin toplanacağı zamana özel fiyatlar, kampanyalar yaptırırsanız fiyat düşer" dedi.

Aydemir, "TÜİK'in açıkladığı fiyatlardan gidin marketlerden ürün bulun. Bulabiliyor musunuz?" diye sordu.

Aydemir sözlerinin devamında TÜİK'te veri toplama günü geçtikten sonra bölge müdürlüklerine, verilerin sisteme girilmeden yeniden toplanması talimatı verildiğini hatırlattı.

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