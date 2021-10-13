Eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet 2016 yılında "Gençler olarak yapmamız gereken oluşan boşlukları en iyi şekilde doldurmak" demiş

TÜGVA'nın vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddiaları tartışılırken Eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet'in 2016 yılında TVNET ekranlarında katıldığı programda söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Emanet'in "Öncelikle tabii darbe girişimiyle alakalı bu işe kalkışanların tabii ki gerekli cezaları almaları lazım ama temelde de şunu kabul etmemiz lazım ki Türkiye yapısal değişikliklere gitmek zorunda. Tabii bizim yapmamız gereken gençler olarak da oluşan boşlukları en iyi şekilde doldurmak" dediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. Devlet içinde kadrolaşmaya gittiği öne sürülen TÜGVA'nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü. TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı. TÜGVA'dan iddialara, "belgeler sahte" yanıtı geldi. TELE1 canlı yayınında 1,5 sene TÜGVA’da yöneticilik yapan Gelecek Partisi Van/İpekyolu Kurucu İlçe Başkanı Tamer Özsoy da"Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İddialar ülke gündemine otururken Eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet'in 2016 yılında TVNET ekranlarında katıldığı programda söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Emanet o yayında şu ifadeleri kullanıyor;

"Tabii bizim yapmamız gereken gençler olarak da oluşan boşlukları en iyi şekilde doldurmak"

"Öncelikle tabii darbe girişimiyle alakalı bu işe kalkışanların tabii ki gerekli cezaları almaları lazım ama temelde de şunu kabul etmemiz lazım ki Türkiye yapısal değişikliklere gitmek zorunda. Bununla alakalı hem İçişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımızın belli açıklamaları var. Bugünkü YAŞ toplantısı bu noktada önemli. Bundan sonraki dönemde dediğiniz gibi çok yapısal değişiklikler olacak. Bu değişiklikler inşallah Türkiye'nin daha iyi bir sistem kurması noktasında önünü açacaktır. Tabii bizim yapmamız gereken gençler olarak da oluşan boşlukları en iyi şekilde doldurmak. Maalesef belli kesimler hileyle, hurdayla oraları doldurdukları için veya buraya meyilli olan kardeşlerimizin girmesi veya girdikten sonra oralardan çıkması noktasında çaba sarf edildiği için eğer zaten bu dengesizlik ortadan kalktığı takdirde, adaletli bir sistem ortaya konulduğu takdirde ben inanıyorum ki gençlerimiz o alanlara da yeterli ilgiyi gösterecekler."

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