Eski Star yazarı İlhami Işık 'FETÖ' ile mücadeleyi eleştirdi: Devlet teşvik etmiş, önünü açmış, senin referansınla insanlar oraya gitmiş

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan eski Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, FETÖ operasyonlarıyla ilgili, "Devletin yasal ve meşru organ ve kurumlarıyla teşvik ettiği desteklediği bir örgütlenmeden de bahsediyoruz" dedi. İlhami Işık FETÖ ile mücadeleye yönelik eleştirilerde bulundu. Işık, "Çok uzun yıllar meşru görülen bir örgüt var. Devlet teşvik etmiş, önünü açmış. Böyle bir örgütü hukuki sürece tabi tuttuğun zaman burada çok büyük haksızlıklar, mağduriyetler ve yanlışlar olur çünkü senin referansınla insanlar oraya gitmiş. Sen tanıttın, hizmettir, namaz kılıyorlar, insanlara yardımcı oluyorlar diyerek büyütülmüş. Devletin yasal ve meşru organ ve kurumlarıyla teşvik ettiği desteklediği bir örgütlenmeden de bahsediyoruz. Şimdi siz bu ikisi arasında bir fark koymanız lazım" dedi.