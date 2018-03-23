T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Star yazarı İlhami Işık 'FETÖ' ile mücadeleyi eleştirdi: Devlet teşvik etmiş, önünü açmış, senin referansınla insanlar oraya gitmiş

23 Mart 2018 15:26

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan eski Star Gazetesi yazarı İlhami Işık, FETÖ operasyonlarıyla ilgili, "Devletin yasal ve meşru organ ve kurumlarıyla teşvik ettiği desteklediği bir örgütlenmeden de bahsediyoruz" dedi. İlhami Işık FETÖ ile mücadeleye yönelik eleştirilerde bulundu. Işık, "Çok uzun yıllar meşru görülen bir örgüt var. Devlet teşvik etmiş, önünü açmış. Böyle bir örgütü hukuki sürece tabi tuttuğun zaman burada çok büyük haksızlıklar, mağduriyetler ve yanlışlar olur çünkü senin referansınla insanlar oraya gitmiş. Sen tanıttın, hizmettir, namaz kılıyorlar, insanlara yardımcı oluyorlar diyerek büyütülmüş. Devletin yasal ve meşru organ ve kurumlarıyla teşvik ettiği desteklediği bir örgütlenmeden de bahsediyoruz. Şimdi siz bu ikisi arasında bir fark koymanız lazım" dedi.

ETİKETLER

eski star yazarıilhami ışıkfetö ile mücadeledevletçağlar cilara

Diğer Videolar

Vuhan'daki sağlık ekiplerinin, koronavirüs hastalarına moral vermek için şarkı söylediği anlar

Koronavirüs için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e dayanışma mesajı

Geometri dersini öğrencilerine 'erik dalı' ve 'fidayda' eşliğinde anlatıyor

Gergerlioğlu'dan haber ajansına yalanlama: İtibar cellatlığına dönüşen habercilik anlayışı beni üzmüştür

'Yüksek sinyal' gerekçesiyle adliyeye alınmayan avukat Tamer Doğan üstünü çıkarmak zorunda kaldı; duruşmasını kaçırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24