Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında kullandığı sert söylemlerini eleştiren eski NATO Temsilcisi Fatih Ceylan, "YPG'ye sadece İsveç mi destek veriyor; ABD ve Rusya'ya neden benzer tepki gösterilmedi" dedi.

NATO üyeliği için 'görüş birliği' ilkesinin geçerli olduğunu dile getiren Ceylan, "Görüş birliğine katılmadığınız zaman o kararı kabul edemezler. Danışmalar sonucu ortaya çıkan orak paydalar üzerinden karar alınır. Dolayısıyla Türkiye itiraz ederse İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği suya düşer bu açık ve net bir gerçektir" dedi.

Ceyhan, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü YPG konusundaki hassasiyetinin önceden oturulup konuşulması gerektiğini ifade ederek, "Keşke başta konuşulsaydı" dedi. Türkiye'nin terörle ilgili hassasiyetini, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin resmi başvuru aşamasına geldiği anda dile getirmesinin yanlış yorumlanabileceğini dile getiren Ceyhan, Rusya ve ABD'nin, YPG ile ilişkilerini de hatırlatarak " ABD ve Rusya'ya neden benzer tepki gösterilmedi" diye sordu.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrını eleştiren Ceyhan, "Bu müracaatın yapılacağı zaten baştan belli olmuştu. Özellikle 24 Şubat'taki Ukrayna savaşından sonra, verilen mesajlara baktığınızda bunun geleceği belliydi. O aşamada bu ülkelerle konuşulması gerekiyordu. Ama bu olmuyor, resmi başvurularından bir iki gün önce bir demeç ile ortalık karıştı. Bu ortamda bu konjonktürde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini bloke etmesi çok farklı algılanır. Bunu Türkiye'nin Rusya'ya çok önemli bir hediyesi olarak değerlendirenler çıkacaktır. Türkiye, NATO içinde de imkanlar el verdiği sürece perde gerisinden bir takım kararların dışında kalabilir" dedi.

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