Eski lidere müdahaleye hazırlanan Senagal ordusu Gambiya'ya girdi!

Batı Afrika ülkelerinin liderleri, Gambiya'daki başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayan Yahya Jammeh'e bugün öğlene kadar süre tanıdı. Jammeh iktidardan gitmezse, Gambiya'ya giren Senegal askerleri müdahaleye başlayacak. Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu askeri koalisyona Birleşmiş Milletler de (BM) destek veriyor. Dün akşam saatlerinde Gambiya'ya giren Senegal askerlerine yerel saatle öğlen 12.00'ye kadar beklemeleri emri verildi. Batı Afrika Ekonomik Birliği (Ecowas) üyeleri, Gambiya'daki seçimleri kazanan ve Perşembe günü yemin eden yeni Başkan Adama Barrow adına hareket ettiklerini söylüyorlar.