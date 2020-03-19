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Eski kız arkadaşını sokak ortasında ateş ederek yaraladı

19 Mart 2020 11:09

Üsküdar’da silahlı bir şahıs, eski kız arkadaşına sokak ortasında art arda ateş ederek yaraladı. O sırada yolda yürüyen bir vatandaş da kurşunların hedefi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde 27 Şubat tarihinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Yusuf C. (25) isimli bir şahıs, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen D.N.K. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti. Saldırının hedefi olan D.N.K. ile o sırada yolda yürüyen Dursun D. isimli bir vatandaş, kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Olaya tanık olan vatandaşlar da panik içerisinden kaçtı. Silahlı saldırganı yakalamak için Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
11 Mart günü saat 06.30 sıralarında, 6 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu şüpheli şahıs, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yakınının ikametinde olayda kullandığı suç aleti tabanca ve 6 adet fişek ile birlikte yakalandı.

2 farklı suçtan hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli şahıs, “kasten yaralama” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı şahsın sokak ortasında dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kadına sokak ortasında kurşun yağdırıyor. Yoldan geçen vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle yaralanıyor.

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