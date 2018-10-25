Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldüren adam: Pişman değilim, o kadar paramı yedi

Bursa'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi. Gündoğdu, basın mensuplarının Pişman mısınız sorusu üzerine, Ne pişman olacağım, 10 trilyon paramı yediler. Namus için yaptım dedi. Önceki gün, Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi, 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana gelen olayda, Hasan Gündoğdu, boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi işe gitmek için evinden çıktığında takip etti. Gündoğdu ve Meşeli, sokakta tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, üzerindeki bıçakla eski eşini 18 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özlem Meşeli, yaşamını yitirdi.