Eski kaptanı tebessüm ettiren ifade; Ali Koç, yeni görevi açıklanan Emre Belözoğlu ile şartları nasıl konuştuğunu anlattı

T24 Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğüne getirildiği duyurulan kulübün eski futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu ile şartları nasıl konuştuklarına değinen Başkan Ali Koç, "Şartları konuşurken de baş başaydık. Başka şahidimiz yok ama şunu söyleyebilirim; şartları falan konuşmadık. 'Ne takdir ederseniz uygundur' dedi. Öyle de bir açık çek verdi. Dolayısıyla ben burada Emre'nin Fenerbahçeliliğini tartışmaya hiç gerek yok" dedi.

Konuşmasına devam eden Koç, "Emre tam bir mohikan" deyince Belözoğlu tebessüm etti.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü resmî Twitter hesabından Emre Belözoğlu ile ilgili bir video paylaşarak #Kadergayreteaşıktır etiketini kullandı. Klip üzerine Emre Belözoğlu'nun konuşmasının duyulduğu videoya “Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu. Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…” notu düşüldü.

TIKLAYINIZ - Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu