Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu

Belözoğlu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2018-2019'da Göksel Başkan'ın izniyle Emre Belözoğlu ile görüşme yaptım. Dertleştik, görüşlerini benimle paylaştı. Daha o zaman bize geleceği söz konusu bile değildi. Sen ne yapardın diye sormak için görüştük. Sen ne yapacaksın dedim. Sezonu bitirip sonra bir müddet İtalya'ya taşınmak, İtalyancasını geliştirmek ve Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istiyordu.

Sezon bitti. Bazı arkadaşlar, teknik direktör Ersun hoca, Semih Bey, Emre'nin 1 sezonluk takımımıza kaptan olarak katılmasını, Samandıra'ya Fenerbahçelilik ruhunu taşımak, gençleri yetiştirmek gibi bir fikirle geldiler. Benim de kafama yattı. Emre de kabul etti. Göksel Başkan'la da konuştuk. Yeşil ışık yaktı. Geçen sene kaptanımız olarak geri döndü. İşler iyi gidiyordu, sezon sonuna bakınca 20. haftada şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe, sezonu kötü bitirdi.

Pandemiyi yaşadık. Hocamızla yollarımızı ayırdı. Sıkı bir çalışmaya girmemiz gerekiyordu. Bu süreçte Emre sadece takım kaptanı değil, yeri geldiği zaman hoca, yeri geldiği zaman sportif direktör gibi sorumluluk aldı. Görüşlerini bizlerle paylaştı, hiç şikayet etmedi. Hoca arayış sürecini daha sonra daha detaylı anlatacağım.

En büyük eksiklik olarak doğru bir futbol aklımız yok dedi. Bunun için yola çıktık. Değişik bir transfer süreci... Hoca seçimimizde de beraber oturduk taşındık. Tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Hepimizin bildiği gibi mali sorunlar, limit sorunları... Manevra alanımız çok yoktu. UEFA'ya karşı sattığın kadar alabilirsin kuralı var... Dönüp bakınca Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını söyleyebilirim. Bu transfer sürecinin lideri Emre'dir. Bu bir ekip işidir. Emre'nin, hocanın, yönetimin istekleri vardı. Süreç içerisinde sessiz sedasız giderken bizimle alakası olmayan oyuncular yazıldı. Sessiz kalmaya çalıştık.

Emre bana taraftarken, yöneticiyken verdiği inanç, güven hissini bu süreçte fazlasıyla verdi. Emre değişik yerlerde futbol oynadı. Olabilir. Oynadığı yerlerde dostluklar kurmuş, bu kişiler Avrupa kulüplerinde çok önemli pozisyonlara gelmiş. Dostlukların bu kadar sene sonra devam ediyor olması, Emre'nin bu kapıları çaldığında fayda sağlayabilmesi beni çok etkiledi.

Şuna hep inanmışımdır. Türk futbolunda futbolun kalbinden gelen insaların yönetimde olmasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Bunu federasyon için de söylüyorum. Sportif direktör formülüne ne kadar inandığımı hep söyledim. Bugün geldiğimiz noktada Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak göreve getirdiğimizi açıklıyoruz. Çok geniş sorumlulukları var. Emre bu süreçte en çok zamanı finans grubuyla geçirdi. Her adımın bir finans faktörü var. Her adımımızı hassasiyetle atmamız gerekiyor. Hukuk ve finans hakimiyeti açısından mükemmel bir iş çıkardı. Doğru planlamayla kalitemizi artırdık, maliyeti düşürdük. Lider karakterli oyuncular getirdik. Emre hep bunu söylerdi. Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu bilen oyuncuları artırmamız lazım dedi. Sonuçta yüksek karakterli, tecrübeli bir modele katkı sağladı. Yorumlara bakınca hem çok iyi bir 1. takım hem de 2. takım olduğunu görüyorum. Lig 1 ay daha kısa, 6 maç daha uzun. Bu dönemde pandemi sıkıntısı da var. İnşallah Samandıra'dan geçmez. Kadro genişliği bu sezon çok önemli. Mükemmele yakın bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. İlk 6 hafta çok şükür iyi geçti. Erol Hoca, kasımdan sonra çok daha iyi futbol oynarız dedi. Sıkıntılı süreçler tabii ki olacak. Beklenmedik puan kayıpları olacak. Genç bir ekibiz, yönetim, sportif direktör, teknik direktör olarak... Aynı hedefe odaklanalım, aynı şarkıyı söyleyelim. Kapılar ardından birbirimizi yediğimiz de olacak. Her şey olacak. Ben tünelin sonunda ışığı görüyorum.

Özetlemek gerekirse Emre buranın bir parçası. Niye imza atılmadı deniyordu. Lafı bile olmadı aramızda. Doğru dürüst bir imza töreni futbolculara da yapamadık, hocaya da yapamadık. Bugüne nasipmiş. Bu sadece bir formalite. Şartları konuşurken de baş başaydık. Ne takdir ederseniz uygundur dedi. Açık çek verdi. Fenerbahçeliliğini tartışmaya hiç gerek yok. Emre gerçek bir mohikan. İnançlı, cefakar, savaşçı, mücadeleci... Futbolculuk kariyerinin daha da iyisini yakalamanı diliyorum. Yolun açık, şansın bol olsun. Kaptan demeye alıştık. Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Ali Koç'un konuşmasının ardından bir video gösterimi yapıldı. Emre Belözoğlu'nun sesinden çocukluğundan bugüne hayatı aktarıldı.

Video gösteriminin ardından imza töreni yapıldı. Koç ve Belözoğlu, çubuklu formanın arkasını imzaladılar.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle

Öncelikle sayın başkanıma, yöneticilerimize, Erol hocaya, Selçuk'a, basın mensupların hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyorum.

Kolay değil, videoyu izledim. Çocukluğuma döndüm. Bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Futbolu bırakırken o süreci taraftarlarımızla da paylaşmak isterdim. Biliyorsunuz pandemi süreci vardı.

Gerçekten futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının olduğuna şahit oldum. Yönetici büyüklerimiz başta başkanımız olmak üzere, finans, hukuk, iletişim, sosyal medya ekibimiz... Böyle bir yapı içerisinde olmayı çok istedim. Sen, ben olmadan biz olmak istedim. İnsanların sabah uyandığında mutlu olmalarını istiyoruz. İslam Çupi'nin dediği gibi Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur. Kendine Fenerbahçe'ye ait hissedenlerden bizlere inanmalarını, güvenmelerini, desteklerini istiyorum.

SORU - CEVAP

Emre Belözoğlu: Bu süreçte ben çok gündeme geldim ama bundan rahatsızım. Bu bir ekip işi. Finans ekibi, hukuk ekibi, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş, diğer yöneticilerimiz... Bir proje çizdik. Performans odaklı sözleşmeler yaptık. Artık hem uluslararası hem ulusal sorumluluklarımız var. Ciddi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Transferi başarı olarak görmüyorum. İnandığımız oyuncuları getirmeye çalıştık. Şampiyonluklar gelirse bu planları 5-10 yıllık yapacağız. Çocuklarımıza inanıyorum. Altyapı için de daha cüretkar sorumluluk istedim. Yola çıktık, skorlar da şimdi lehimize, iyi günler de kötü günler de olacaktır. Başkanlığımız önderliğinde, hocamızın önderliğinde çok güzel günlere gideceğiz.

Ali Koç: Kurumsal bir sportif başarı bekleniyor. İkisini berabere götürmen bekleniyor. Saha sonuçları arzu edildiği gibi olmayınca yapısal değişiklikler sekteye uğruyor. Odaklanamıyorsunuz, takvim içerisinde yürüyemiyor, günlük krizlerle boğuşuyorsunuz. Fenerbahçe günü kurtararak gidemez. Bizim yaptıklarımız yavaş yavaş meyve verecek. 2 sene bazı konular için çok uzun, bazı konular için çok kısa... 2 dönem istediğimi söylemiştim, 1. dönem bizi geciktirdi. İlk 6 hafta nasıl diyeceksin? İşler iyi giderken çok farklı konulara bakabiliyoruz. Basketbolu baştan aşağı gözden geçirdik. Saha sonuçları iyi gittikçe kültür değişikliği daha belirgin hale gelecektir. Son 2 yılda çok iyi işler de yapılmıştır. Bunu ufak ufak daha iyi göreceğinizi tahmin ediyorum.

Emre Belözoğlu: Ben burada sayın başkanımıza bağlıyım, futboldan sorumlu kişiyim. Altyapı için de geçerli. Beraber hareket ettiğimiz bir yapımız var. Görev şablonumuz da var. Samandıra da böyle devam ediyor. Orada zaten bir yapı var. Bizler çok tecrübeli değiliz. Mutlaka hatalarımız olacaktır. Biraz daha dinamik olacak süreç. Sizleri de bilgilendireceğiz. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. İstediğiniz kadar örnek alın, ülkenin farklı dinamikleri var. Fenerbahçe için bu kararı alırken hiç düşünmedim. Başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olduğum için çok mutluyum.

Emre Belözoğlu: Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe'nin başarısı demek. Onun rahat olması için görev bende, Volkan Ballı'da ve Selçuk'ta.

Bütün transferlerde önceliğimiz, başkanımızla ilerledik. Hocamız da dahil olunca ekip daha kalabalıklaştı. Önemli olan kaliteli oyuncu gelmesi gerekiyordu ama finansal taraf çok önemli. Bütün transferler ortalaamsı 1 milyon euro maaşa denk geliyor. Bütçeyi de küçülttük. Belki önümüzdeki sene çok başka şeyler bekleyecekler belki. İstediğimiz 2-3 oyuncuyu alamadık. Hem kariyer hedefi olarak hem finansal olarak... Lig tercihleri farklı oldu. 10'da 8, 10'da 9 yaptık istediklerimizi.

Emre Belözoğlu: Ben soyunma odasından geldiğim için transfer sürecini daha oyuncu odaklı yönettim. Gittiğimiz takımlarda bir sürü arkadaşlıklarım oldu. Çoğu teknik direktörlük yapıyorlar. Oyuncularla bire bir iletişim kurdum. Oyuncuların nasıl ikna olabileceğini biliyorum. Elimden geleni yaptım. Arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe ve başkanımızdı. Çok daha iyi olabilir miydi, inanın olabilirdi. Yapabileceğimizi yaptık. Daha iyileri için potansiyelimiz var.

Ali Koç: Samimiyet, iyi niyet oldukça inanç da artıyor. 3 Temmuz'da futbol takımıyla daha yakın oldum. Omuz omuza verdik. Emre'yi, Volkan'ı, Aykut hocayı farklı şekilde gördüm. Mohikan ruhunu gördüm. Emre'nin çok önemli görevi vardı o dönem. Geçen sezon oyuncuyken sık sık istişarelerimiz oldu. Hocamız gidince daha da sıklaştı. Özü sözü birdir. Böyle olunca sahiplenme daha kolay oluyor. Değişik evrelerde birbirimize dokunduk. Berbat günler de yaşadık.

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de kim olursa olsun görevde her sene şampiyonluk için kadro kurulur. Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Hiçbir zaman 2.'lik başarı değildir. Bazen şampiyonluk bile yetmez. Kimin ne kadar iyi oyuncu olduğunu görebilecek kapasitedeyim. Kalite en büyük sorundu bence. Bunu toparlamaya çalıştık. Biraz daha ligi bilen oyuncular, sorumluluk oyuncular tercih ettik. Bugün takımda kaptanlık yapmış 10'a yakın oyuncu var. Herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek beni çok mutlu ediyor. Kararların sonucunu göreceğiz. Şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar önemli. Skorlar iyi gitmezse de doğru hamleleri yapacak bir ekibiz.

Hayallerin de ötesinde bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçebiliyor. Ben şu an Fenerbahçe'ye yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Başka bir hayalim olursa da bunu samimiyetle söylüyorum.

Ali Koç: 27 aşağısı oyuncularımız var. Oğlum bana dedi geçen gün; Ozan, Taylan'dan ufakmış diye. Evet oğlum dedim. Sanki Taylan gençmiş gibi konuşuluyor dedi. O da genç, o da genç. Hem bugünü hem yarını planlıyoruz. Yaş ortalaması 27. Geldiğimizde 29 küsürdü. Yeni transferlerin ortalaması 26.9. Gidenlerin ortalaması 27.9. Bonservis bedeli ödeyerek aldıklarımızın ortalaması 24.

Ali Koç: Biz devre arası transfer yapamadık. Belki 1 sol bek oyuncusu alabilseydik şampiyonluğa oynayabilirdik. O zaman kimse bir şey demedi. Limit az olunca da kimse bir şey demedi. 177 milyon gerçekten uzaktı. Gerek yapılandırma, gerek limitle ilgili fikirlerimizi anlattık. Transferlerle ilgili ithamlara üzülüyorum. Herkese hakaret.

Nasıl yaptık? Öncelikle maliyetler nasıl düştü? Elden çok oyuncu çıktı. Moses büyük tasarruf getirdi. Kruse ile planlamamıştık, şu an iyi olduğunu görüyorum. Hasan Ali, Mehmet Ekici... Maaş maliyetleri düşmüş oldu. Muric ve Jailson satıldı. Satalım mı, satmayalım mı diye çok tartıştık. Ben başta karşıydım satmaya. 22 milyon euro'luk gelirimiz oldu. Yeni aldığımız oyunculara maaş bütçeleri gidenlere oranla daha düşük. Bankalarla görüşmeye başlayınca bankalar bu sene ödememiz gereken parayı bir sonraki sezona erteleyince ana para da hesaba girmedi, limit açıldı. 177 milyonda bizi tutmaya çalışsalardı, bunu Fenerbahçe olarak tanımayacağımızı söyledik. Sevgi limit tanımaz dedik. Olması gereken oldu.

Emre altyapıya yeni yeni bakmaya başlıyor. Tahir hoca ile Dereağzı'na bakacaklar. Ya içimizden yetiştireceğiz ya da gençleri keşfedeceğiz. Bundan da yarışçı takımları kurgulayacaklar.

Emre Belözoğlu: Önemli olan bir felsefe ortaya koymak. Amacımız da bu. Türk futbolunun bir felsefesi olması gerekiyor. Fenerbahçe bizim gönlümüzdeki en büyük takım. Gerçekçi de olmak lazım. Spor ekonomisinin nasıl bir yere geldiğini, büyük liglerle farkları gördüğünüzde, bizi altyapıya iten bir süreç bekliyor. Öncelikle genç oyuncularla A takımı birleştirmek istiyoruz. Samandıra ile Dereağzı'nı birleştirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Fiziken ayrı olan süreci birleştirecek bir yapı inşa edeceğiz. Tesisleşmeyi bina olarak düşünmeyin. Fiziki de ruhu da birleştireceğiz. Gençlere çok inanıyorum. Çıkışımız ancak böyle olacaktır. Fenerbahçe, Türkiye'deki en büyük sivil toplum örgütü. Taraftarın arzusu da sahada altyapıdan oyuncular olması. Ömer Faruk'a bantı takarken çok mutlu oldum. Altyapımıza doğru oyuncular bulacağız.

Ali Koç: Altayapıdan oyuncu çıkarmak konusunda karnemiz zayıf. Bunu değiştirmek zorundayız. Bir oyuncuyu altyapıya alacağımızda 'kim Fenerbahçe altyapısından çıktı ki' dememeli. Amacım bütün takımları bir araya toplamak. Şimdilik 19, 17 yaş altı takımları alacağız. Önümüzdeki sezon ağustos ayına kadar yetiştirmek istiyoruz.

Ali Koç: Pragmatik ve ilkesel davranmasaydık belki daha önce TL'ye dönebilirdik. Bunu yapmadık. Çünkü temerrüte düşeceğimiz anlaşmaya imza atmadık. Belki kaybımız oldu. Hala bir bankayla yapmak için izin alamadık. Kurları görüyorsunuz. Söylemek istediğim, zararın neresinden dönerseniz kardır.