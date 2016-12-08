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Eski Halep bölgesinin tamamı, Suriye ordusunun kontrolünde

08 Aralık 2016 14:44

Suriye resmi haber ajansı SANA ordunun ve müttefiklerinin sabah saatleri itibariyle kent merkezinde bulunan Halep Kalesi'nin kuzeyindeki 2 mahallede (Bab el-Hadid ve Aghiour) kontrolü sağladığını duyurdu. Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de ordunun yeni kazanımlarını doğruladı ve militanların Eski Halep'in diğer bölgelerine doğru kaçtığını belirtti. Ria Novosti'ye konuşan milis kuvvet üyesi "Silahlı grupların Halep'in tarihi bölgesinde kalan kısmı tamamen püskürtüldü. Düşman yenildi ve teröristlerin güney kısımlarda olan mevzilerine doğru kaçmaya başladı" dedi.

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