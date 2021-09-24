Eski CHP Milletvekili Özgündüz: Gül ile Akar'ın evinde görüşen Erdoğan, parlamenter siteme dönüşü teklif etti; Gül ofisi iddiayı yalanladı

Cem TV'de kendisine geldiğini söylediği bir kulis bilgisini açıklayan CHP'li eski vekil, "Eğer bu doğruysa parlamenter sisteme AKP geçecek. Çünkü bu durumda iktidarını sürdürme ihtimali var" dedi.

Akar'ın evinde görüşme iddiası

Görüşmenin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evinde gerçekleştiğini ifade eden Ali Özgündüz, görüşmenin içeriğine dair ise şu iddiayı paylaştı:

"Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi.. Bunları toparlayıp başka bir ittifak kurarak, parlamenter rejim koşuluyla seçimde cumhurbaşkanlığı için destek verip kendisinin başbakan olması yönünde bir öneri sunulduğu şeklinde kulis bilgisi edindim. Eğer bu doğruysa parlamenter sisteme AKP geçecek. Çünkü bu durumda iktidarını sürdürme ihtimali var"

Şu anki anketlere göre AKP'nin halen birinci parti konumunda olduğunu belirten Özgündüz, "Böyle bir ittifak olursa AKP'den kaçanlar da burada toparlanacak ve seçim sonrası yanlarına başka partileri alarak MHP'ye ihtiyaç duymadan bir koalisyonla yolun devam edebilir. Bu yönde çalışmalar olduğuna dair kulis bilgileri var" dedi.

Gül'ün ofisinden iddialara yalanlama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisi, CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında sistem değişimine dair bir görüşmenin gerçekleştiği iddiasını yalanladı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisi, kesinlikle herhangi bir görüşme olmadığını vurgulayarak bu yönde bir süredir dile getirilen iddiaların hepsini yalanladı.

TIKLAYIN | 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisi "Gül ile Akar'ın evinde görüşen Erdoğan, parlamenter siteme dönüşü teklif etti" iddiasını yalanladı