İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak" dedi iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Erzurum'da kayak tatili' eleştirileriyle ilgili yakın bir çalışma arkadaşıyla konuştuğunu ve "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim" dediğini öne sürdü.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Programda İBB Başkanı İmamoğlu'nun Elazığ depreminin ardından Erzurum'da kayak tatiline gitmesi ve buna yönelik medyada yer alan eleştiriler gündeme geldi.

Yarkadaş, İmamoğlu'nun depremden sonra tatile gitmesinin yanlış olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "41 insanın ölmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun o tatile gitmesi ve o fotoğrafları vermesi yanlış olmuştur. Tatilin kendisini eleştirecek halimiz yok. Tabii ki, herkes eşiyle çocuğuyla dinlenmek ister ama bu tatilin zamanlaması yanlış olmuştur.

Ben Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine sordum. Kendisiyle konuşmadım. Kendim de siyasetçi sayılırım ama siyasetçilerle konuşmayı seven biri değilim. Ekrem Bey'in yakın bir çalışma arkadaşına, 'Bu tatille ilgili ne diyorsunuz, Ekrem Bey bu eleştirilerle ilgili ne diyor?' diye sordum. Bana Ekrem Bey'in 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak, ben alışılageldik bir siyasetçi değilim' dediğini söyledi.

Bu bir siyasetçi açısından talihsiz bir değerlendirme. Siyasetçinin 'Toplum bana alışacak toplum benim anlayışımı kabul edecek' demesi 42 kişinin öldüğü bir depremden sonra kabul edilebilir bir değerlendirme değil.

Ben, İmamoğlu'na destek veren, oy veren, seçildiği partinin eski milletvekili ve hâlâ üyesiyim. Bizi biz yapan eğriye eğri doğruya doğru dememizdir. Özellikle AKP medyası tarafından linç ediliyor, ben o eleştirilerin kötü niyetli olduğunu biliyorum. 'Ekrem Bey'i nasıl itibarsızlaştırırız, yorarız' anlayışıyla hareket ediliyor."

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