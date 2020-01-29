İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ deprem bölgesini ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yapmasına yönelik eleştiriler sorulunca, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi” demekle yetindi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitmişti. Ailesiyle burada kayak yapan İmamoğlu, Twitter’dan fotoğraf da paylaşmış, sosyal medyada eleştirilmişti.