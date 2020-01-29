T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

29 Ocak 2020 17:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ deprem bölgesini ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yapmasına yönelik eleştiriler sorulunca, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi” demekle yetindi. 

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitmişti. Ailesiyle burada kayak yapan İmamoğlu, Twitter’dan fotoğraf da paylaşmış, sosyal medyada eleştirilmişti.

İBB başkanı bugün gazetecilerin “Tatil nasıl geçiyor” sorusuna, “İyi bakın kendinize, sağolun” karşılığını verdi. “Tepkilere karşı bir açıklamanız olacak mı” sorusu üzerine de İmamoğlu, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi, görüşürüz” dedi.

25 Ocak günü otele giriş yapan İmamoğlu ve ailesinin perşembe günü Erzurum’dan ayrılacağı öğrenildi.

(DHA) 

 

ETİKETLER

imamoğlueruzurumkayakibbelazığdeprem

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24