Eski Bakan Yaşar Okuyan ile DP'li vekil Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil, adam gibi konuş!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini söyleyen Enginyurt, Yaşar Okuyan'ın itirazı üzerine de "Bu işin katili zaten sensin" dedi.

Enginyurt, “Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı” şeklinde konuştu.

Yaşar Okuyan'ın Enginyurt'a "Ben bakanlık yaptım, sen ne biliyorsun" demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi. Enginyurt, Okuyan'a "Bana sen kimsin deme, haddini bil, adam gibi konuş, ben bu milletin vekiliyim" dedi.

Enginyurt Okuyan'a "5 milyon EYT'liyi katlettin" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı bağrışmaların yaşandığı programda Enginyurt, ayrıca Okuyan'a “4447 sayılı yasayı 8 Eylül 1999'da çıkararak 5 milyon insanın hakkını nasıl gasp ettin” dedi.