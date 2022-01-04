T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Bakan Yaşar Okuyan ile DP'li vekil Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil, adam gibi konuş!

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların hakkının yendiğini söyleyen Enginyurt, Okuyan'ın itirazı üzerine "Bu işin katili zaten sensin" dedi

04 Ocak 2022 15:26

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT kavgası yaşandı.

cemal enginyurtdpbakanyaşar okuyan

Diğer Videolar

Moskova’da savaş karşıtı protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı

Ukraynalı kadından Rus askere: Silahları bombaları bırakın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Şubat 2022

CNN Türk canlı yayınında kedi "Donbass" masaya çıktı

Tarkan: Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam

ÜLKE TV canlı yayınında Ukrayna savaşını yorumlayan isim arka fonuna savaş oyunundan görsel yerleştirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24