Eski bakan Topuz, konuşması sonrası fenalaşarak hastanelik oldu

Edine Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen, Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu eski bakan Ali Topuz kürsüye gelerek yaklaşık 30 dakikaya yakın konuşma sonrası fenalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın koluna girerek yürümesine yardım ettiği Topuz, su verilerek yüzüne kolonya sürüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Topuz, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilen usta siyasetçi Topuz'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmaların ardından fuar ziyaretçilere açıldı.