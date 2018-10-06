T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski bakan Topuz, konuşması sonrası fenalaşarak hastanelik oldu

06 Ekim 2018 15:41

Edine Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen, Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu eski bakan Ali Topuz kürsüye gelerek yaklaşık 30 dakikaya yakın konuşma sonrası fenalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın koluna girerek yürümesine yardım ettiği Topuz, su verilerek yüzüne kolonya sürüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Topuz, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilen usta siyasetçi Topuz'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmaların ardından fuar ziyaretçilere açıldı.

ETİKETLER

eski bakan topuzkonuşmauzatmabayıldıfenalaştıhastaneali topuz

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24