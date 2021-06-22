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Eski AKP milletvekili Resul Tosun'dan 'müzik yasağı' yorumu: Başkan Erdoğan'ın kendisi müzisyen

"Bu ifadesinden müziğe karşıtlığı değil, ya Başkan Erdoğan'ın kendisi müzisyen"

22 Haziran 2021 14:41

Eski AKP milletvekili Resul Tosun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzik yasağına ilişkin "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözlerine ilişkin "Bu ifadesinden müziğe karşıtlığı değil, ya Başkan Erdoğan'ın kendisi müzisyen" yorumunu yaptı. 

HaberTürk'te Kübra Par moderatörlüğünde yayınlanan 'Açık ve Net' programında konuşan Tosun şöyle devam etti; 

"20 yıllık konuşmalarına bakın müzikten, müzisyenlerden bahsederken sitayişle bahseder. Başkan Erdoğan'ın müziğe karşı gibi algılanması maksadını aşan bir şey."

Bu sözlerin ardından araya giren Kübra Par "Zaten burada müzik kast edilmiyor. Gece müzik yapan mekânlara zaten düzenleme var 00:00'da kapatmak müdahale midir?' deniliyor" hatırlatmasını yapınca Tosun, "Değil, 00.00'a kadar sınırlanması kimsenin yaşam tarzına müdahale değildir. Çevre halkının sağlığını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan ne demişti?

Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğansokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını ifade ederken "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demişti. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok

 

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