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Göç idaresi 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek derken eski AKP milletvekili Gündeş 30 katı olduğunu iddia etti

"Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyeceğini düşündüğüm, Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi"

20 Mayıs 2022 09:09

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Eski  AKP Kayseri milletvekili Pelin Gündeş, vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu iddia etti. Bu bilgiyi, kaynağının MİT olduğunu söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını ileri süren Gündeş, "Bunlardan 3 milyon 800 bini oy kullanacakmış ve AKP bu seçmenlerden 64 vekil çıkartmayı planlıyormuş" dedi.

Youtube'da konuk olduğu Şaban Sevinç'in 'Bizim TV' kanalında, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu söyleyen Gündeş, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" ifadelerini kullandı. 

250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını ileri süren Gündeş, "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi. 

8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Gündeş, "AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.

Soylu: Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" derken, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok da "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. Bunların 113 bin 654’ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki" açıklamasını yapmıştı.

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