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Eski AKP'li vekil Uğur Işılak'tan benzincideki pompacıya: Ekmek herkese yetecekti aslında, tarlaya karga dadandı, memlekete harami

"Sustum, yutkundum, neler geçmedi ki aklımdan'"

28 Mart 2022 14:05

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, zamlara ilişkin yorum yaparken "Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız memlekete harami..." ifadelerini kullandı. 

Youtube kanalında "Yağ kuyrukları…" başlığı ile paylaştığı videoda benzin almak için gittiği bir yakıt istasyonunda yaşadığı diyaloğu anlatan Işılak, şöyle dedi:

"Yüz ifadesinde yorgunluk ve bir o kadarda umutsuzluk emaresi gördüğüm pompacı daha kaç liralık yakıt dolduracağımı sormadan, ne olacak abi bu yağ kuyrukları, bu pahalılık diye mevzuya girdi. O serzeniş ve sorunun cevabını; Neyzen Tevfik'in mısralarıyla verdim kendime; 'ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Sustum, yutkundum, neler geçmedi ki aklımdan"

 

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