Eşitlik mücadelesinin sembol ismi Ginsburg'un ardından, yüzlerce kişi Anayasa Mahkemesi önünde toplandı

20 Eylül 2020 11:16
ABD Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un hayatını kaybetmesinin ardından, yüzlerce insan Anayasa Mahkemesi önünde toplandı.
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Ginsburg'ün ölümünün ardından başkent Washington DC'deki bayraklar yarıya indirilirken, yüzlerce kişi Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak sloganlar attı. Kalabalık, eşitlik ve insan hakları mücadelesinin sembol isminin yasını tuttu.
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