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Eşitlik mücadelesinin sembol ismi Ginsburg'un ardından, yüzlerce kişi Anayasa Mahkemesi önünde toplandı

20 Eylül 2020 11:16

ABD Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un hayatını kaybetmesinin ardından, yüzlerce insan Anayasa Mahkemesi önünde toplandı.

TIKLAYIN - ABD'de kadınlara eşit haklar mücadelesinin sembol isimlerinden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

Ginsburg'ün ölümünün ardından başkent Washington DC'deki bayraklar yarıya indirilirken, yüzlerce kişi Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak sloganlar attı. Kalabalık, eşitlik ve insan hakları mücadelesinin sembol isminin yasını tuttu. 

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