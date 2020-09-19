ABD'de kadınlara eşit haklar mücadelesinin sembol isimlerinden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg hayatını kaybetti.

87 yaşındaki yargıçın metastatik pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

1993'ten bu yana Yüksek Mahkeme'de görev yapan Ginsburg'un ölümünden sonra yerine atanacak kişi tartışma konusu oldu. Demokrat Parti, Ginsburg'un yerini dolduracak kişiyi 3 Kasım'daki seçimleri kazanan kişinin seçmesi gerektiğini ifade etti. Birçok Cumhuriyetçi Partili ise Trump'yan Ginsburg'un yerini hemen doldurmasını talep etti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Ginsburg'ün ölümünden önce 5 muhafazakar ve 4 liberal yargıç bulunuyordu. Demokratlar, Ginsburg'ün ölümünün dengeyi iyice bozma ihtimalinden endişeleniyor.

Ginsburg'ün ölümünün ardından başken Washington DC'deki bayraklar yarıya indirildi.