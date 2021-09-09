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Eşini boğarak öldüren müezzinin cezası belli oldu

Zülküf Güneş'e hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

09 Eylül 2021 14:31

İzmit'te boşanma aşamasındaki vaiz eşi Özlem Güneş'i (39) boğarak öldüren müezzin Zülküf Güneş'e (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Geçen yıl 5 Eylül'de müezzin Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülküf Güneş, eşini boğdu. Güneş tutuklandı. 

Adli Tıp Kurumu; şüphelinin cezadan kaçmak amacıyla kendisini yaraladığını tespit etti

Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, şüphelinin cezadan kaçmak amacıyla kendisini yaraladığını tespit etti. Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Zülküfü Güneş'in yargılanmasına devam edildi. Zülküf Güneş bir önceki duruşmada "2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde, görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu"  dedi. 

Tanık iddiaları kabul etmedi

Zülküf Güneş "Eşim, Türkiye'ye döndükten sonra tanık B.G. ile selfie pozlarını gördüm. Üzerine gidip sorunca da 'Ben senden ayrılacağım ve B. ile devam edeceğiz' demişti" diye konuştu. Duruşmaya bugün tanık olarak katılan B.G., Zülküf Güneş'in iddialarını kabul etmeyerek, Özlem Güneş ile birlikte görevli olarak hacca gittiklerini, ailece görüştüklerini belirterek "Özlem Hanım'la herhangi bir evlilik planı yapmadım. Sanığın bu yöndeki savunmaları doğru değildir" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesi ve savunmaların alınmasının ardından Zülküf Güneş'in kasten insan öldürme suçlamasıyla hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

TIKLAYIN - Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü!

 

 

Eşini boğarak öldüren müezzinZülküf Güneş

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