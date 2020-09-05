Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü!

Kocaeli'de bir camide görevli bir müezzin boşanma aşamasında olduğu eşini boğarak öldürdü. Eşinin kendisini bıçakla boynundan yaralaması üzerine eylemi gerçekleştiren müezzin, sabaha kadar yaralı olarak bekleyerek polisi arayıp suçunu itiraf etti.



Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, bir camide müezzin olarak görev yapan Z.G. (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem G. (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem G., eline aldığı bıçakla Z.G.'yi boynundan bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan Z.G., Özlem G.'yi boğarak öldürdü.

Evde yaralı bekledi, sabah polise haber verdi

Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Z.G., sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özlem G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı halde evde bulunan Z.G. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri eşliğinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.