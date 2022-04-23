Trafik magandaları, eşi ve çocuğunun yanında babayı darp etti

İstanbul Beylikdüzü'nde eşi ve küçük kızıyla birlikte seyahat eden kişinin, iddiaya göre önü trafikte tartışma yaşadığı kişiler tarafından kesildi.

Aracından indirildikten sonra eşi ve çocuğunun yanında darp edilen adamı çevreden yetişenler kurtardı.

Olay sonrasında yüzünde kanama, şişlikler ve morluklar babanın, yaşananlara tepki gösterirken "Gitmelerine izin vermeyin" dediği duyuldu.

Olayı zorlukla ayıran vatandaşlar daha sonra saldırganların aracına yönelerek "Ailesinin yanında adama bunu yapmaya utanmıyor musunuz" diye tepki gösterip aracı ve saldırganları kameraya çekti.



Görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabı olayın E-5 Beylikdüzü Beykent mevkiinde yaşandığını yazdı.

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen sürücüsü, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Video: Esenyurtsondakikaa