Koronavirüs yasaklarına uymayan kahvehanede 19 kişi vardı

İstanbul Esenyurt'ta daha önce mühürlenmesine rağmen açık tutulan ruhsatsız kahvehaneye yapılan baskında 19 kişiye işlem yapıldı.

Polis kaçmaya çalışan biri kişi ile ona yardım etmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Kahvehane de mühürlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılmasına karar verilen kahvehanelere ilişkin polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Esenyurt İlçe Emniyeti polis ekipleri Fatih Mahallesi’nde yaptığı denetimlerde bir kahvehanenin açık olduğu tespit etti.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride bulunan şahıslara 'Kabahatler Kanunu' ndan işlem yaparken bir kişi kaçmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan kişinin arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis kaçmaya çalışan ve ona yardım eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Polis, kahvehanede bulunan 19 kişiye de Kabahatler Kanunu'dan para cezası verdi.