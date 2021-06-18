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Esenyurt’ta manavı ‘soğan’ ile dövdüler

Şahıslar birbirinden şikâyetçi olmadı

18 Haziran 2021 14:21

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü. Şahsıların tezgahtaki soğanları alarak dükkân sahibine vurduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahısların manava tezgâhtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir manav dükkanı önünde önceki gün yaşandı.

3 şahıs, aralarında anlaşmazlık bulunan manav dükkanı sahibine saldırdı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların manava tezgâhtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı.

Olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şahıslar birbirinden şikâyetçi olmadı.

Kaynak: İHA

 

 
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