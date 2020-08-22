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Esenler’de atölyeciler arasında 'yan bakma' kavgası; çok sayıda gözaltı

Sağlık ekipleri ise hafif yaralılara ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti

22 Ağustos 2020 09:50

Esenler’de komşu iki atölyede çalışanlar “yan bakma” yüzünden birbirine girdi. Atölyenin darmadağın olduğu kavgada birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, akşam saatlerinde karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları “yan bakma” nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi. Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise hafif yaralılara ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. 

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