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Erzurum'daki depremde vatandaşların kahvehaneden kaçış anı kamerada

Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22 Kasım 2021 16:18

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depreme vatandaşlar, kahvehanede otururken yakalandı. Vatandaşların depremden kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Erzurum’da kahvehanede oturan 60 kişilik grup, 4,8 büyüklüğündeki depreme kahvehanede yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlayan sarsıntı ile birlikte hızla sandalyelerinden kalkan vatandaşların hemen dış kapılara yönelmesi yer aldı. 

TIKLAYIN - Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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