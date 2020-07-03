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Erzincan'da sel suyunun enerji hatlarını yıktığı anlar...

03 Temmuz 2020 14:14

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde sel sularının enerji hatlarını yıkma anı kameraya an be an yansıdı.

Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyü dağlık alanında yağan yağmur köy içinden geçen derede taşkın meydana getirdi. Yaşanan taşkın sonucunda bölgede 3 adet boş ahır yıkıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği taşkın alanında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, taşkın sonrası oluşan çamur yığınlarının bir an önce kaldırılarak, oluşan zararların tespitinin yapılması talimatını verdi.

Selin yaşandığı anda enerji hatlarının yıkılma anı kameraya yansıdı. Hatların zarar görmesi üzerine bazı köy ve mezralarda elektrik kesintisi yaşandı.

 

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