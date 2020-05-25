Erzincan’da kar ve tipi etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. Yaylada kar fırtınasına yakalanan bir çobanın cesedine ulaşıldı.

Erzincan kent merkezinde sağanak yağış görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.-