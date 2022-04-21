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Ersan Şen ile Cem Kaya arasında 'Suriyeli' tartışması: Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

"Evet Kılıçdaroğlu sorumlu"

21 Nisan 2022 11:50

TV 100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında Prof. Dr. Ersan Şen ile avukat Cem Kaya arasında Türkiye’nin izlediği göçmen politikası hakkında tartışması yaşandı. Şen'in, "Olanlar için bunu söylüyorsun, peki gelenler için?" demesi üzerine sinirlenen Kaya, "Ya durdurun sınırı durdurabiliyorsanız durdurun". Bu sözler üzerine Şen,"Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?" dedi.

TV 100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programına katılan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi’nin (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Cem Kaya, Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile Türkiye’nin göçmen politikasını tartıştı. 

Konuyla ilgili konuşan Cem Kaya,"Sana sığınan insanları güvenli bir bölge, bir yaşam alanı tırnak içinde kahretsin bir rezerv alanı oluşturmadan götürüp o bölgeye atamazsın! Hukuk bunu himaye etmez, nokta" dedi.

Ersan Şen'in "Olanlar için bunu söylüyorsun, peki gelenler için?" demesi üzerine sinirlenen Kaya, "Ya durdurun" çıkışında bulundu.

Cem Kaya'nın sözlerine yanıt veren Ersan Şen "Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?" diyerek tepki gösterdi.

Cem Kaya ise "Evet Kılıçdaroğlu sorumlu." dedi. Kavgayı sunucu Aktaş, reklam arasına girerek sonlandırdı.

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