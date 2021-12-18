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Ersan Şen'den, "Almanya'da asgari ücretle geçinemezsin" diyen Cem Küçük'e: Sırça köşkte yaşıyorsun; insanların aklıyla dalga geçme

"Almanya'da asgari ücret 1500 euro, geçinebiliyorsan geçin"

18 Aralık 2021 09:34

Türkiye gazetesi yazarı ve iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük ile hukuk profesörü Erşan Şen arasında yaşanan ekonomi tartışması canlı yayında tansiyonu yükseltti. 

HaberTürk yayınına katılan Erşan Şen, Almanya'daki asgari ücretlinin alım gücü ile Türkiye'deki asgari ücretlinin alım gücünü karşılaştırırken,  Cem Küçük, "Almanya'da asgari ücret 1500 euro, geçinebiliyorsan geçin" diyerek tepki gösterdi. 

Şen ise Küçük'e tepki göstererek "Senin hakikaten ayakların yere basmıyor, gerçekten sırça köşkte yaşıyorsun. Allah aşkına insanların aklıyla dalga geçme." dedi.

 

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