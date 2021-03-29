Darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Bursa Uludağ'da erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Murat D. tarafından darp edildiği iddia edilen televizyon ünlüsü Bahar Candan 'ın olay sonrası hastaneye giriş anında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Videoda yanağından yaralandığı görülen Candan, yüzündeki şişkinlikten dolayı zor tanındı.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan'ın, geçtiğimiz hafta birlikte tatile gittiği Murat D. tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Yüzünden yaralanan ve 10 dikiş atılan Candan'ın hastanede çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Bahar Candan'ın hastaneye girerken sedye üzerinde çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Candan'ın yüzünde şişlik olduğu görüldü.

Şiddet uyguladığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Olayın ardından otele giden Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., önceki gün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Murat D.'nin serbest bırakılmasının ardından Twitter'da sosyal medya kullanıcıları "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle duruma tepki gösterdi.