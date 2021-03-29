T24 LogoT24 Logo
Haberler

Darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı

Videoda yanağından yaralandığı görülen Candan, yüzündeki şişkinlikten dolayı zor tanındı

29 Mart 2021 16:23

Geçtiğimiz hafta Bursa Uludağ'da erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Murat D. tarafından darp edildiği iddia edilen televizyon ünlüsü Bahar Candan'ın olay sonrası hastaneye giriş anında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Videoda yanağından yaralandığı görülen Candan, yüzündeki şişkinlikten dolayı zor tanındı.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan'ın, geçtiğimiz hafta birlikte tatile gittiği Murat D. tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Yüzünden yaralanan ve 10 dikiş atılan Candan'ın hastanede çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Bahar Candan'ın hastaneye girerken sedye üzerinde çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Candan'ın yüzünde şişlik olduğu görüldü. 

Şiddet uyguladığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Olayın ardından otele giden Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., önceki gün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Murat D.'nin serbest bırakılmasının ardından Twitter'da sosyal medya kullanıcıları "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle duruma tepki gösterdi.

 

bahar candandarphastane

Diğer Videolar

Elmalı Barajı’nda doluluk oranı rekor seviyede

Silahlı kavga kamerada: Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı

Haymanalı çiftçilerden Mansur Yavaş'a: "Sen olmasaydın biz mahvolmuştuk"

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu böyle kutladı

Çekmeköy’de şiddetli dolu yağışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uğuroğlu: Şaşırma Abdülkadir şaşırma, Erdoğan için Babacan’ın oylarının yükselişi, "İsrail'in...

Ekonomist Atilla Yeşilada: Dolar, pazartesi yeniden 8.20 lira seviyelerine dönmezse...

İçişleri Bakanlığı’ndan “kademeli normalleşme” genelgesi: Hafta içi 21.00'de ve hafta...

Fatih Altaylı’dan “Sedat Peker’i kim kullanıyor?” diye soran Selvi’ye: Vallahi...

AKP'li Külünk'ten 'kademeli normalleşme' genelgesine eleştiri: Acilen revize edilmeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den beşinci video: "Devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye...

Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24