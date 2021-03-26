Bahar Candan erkek arkadaşı tarafından darp edildi iddiası

Televizyon ünlüsü Bahar Candan'ın Uludağ’a tatile geldiği erkek arkadaşı Murat D. tarafından darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre, Candan’ın yüzüne cep telefonuyla vuran Murat D., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul’dan tatil için Uludağ 2’nci Oteller Bölgesi’ne geldi.

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan’a, Murat D., “Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?” diyerek, tepki gösterdi. (DHA)