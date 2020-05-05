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Erhan Güleryüz'den müzisyenlere 'Grup Yorum' çağrısı: İlk konserlerine katılalım; şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim

05 Mayıs 2020 15:09

T24 Haber Merkezi

Ayna Grubu'nun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in "konser yasaklarının kaldırılması" ve "tutuklanan grup üyelerinin serbest bırakılması" talebiyle başlattığı ölüm orucunu 322 gün sonra sona erdirmesinin ardından bir çağrı yaptı. Bütün müzisyenleri Grup Yorum'un ilk konserine katılmaya çağıran Erhan Güleryüz, özetle şunları söyledi:

"Grup yorumun daima yanındayım. Bugün Grup Yorum'a yarın bize, sakın unutmayın. Müzik elinde sadece notalar, enstrümanlar olan insanların söylediği bir güzelliktir. Tabii ki toplumun dertlerine, yaralarına da değinir. Bütün müzisyen arkadaşlarımı ilk Grup Yorum konserine katılmaya çağırıyorum. Ben orada olacağım. Şarkılarımızı, türkülerimizi hep beraber söyleyelim."

TIKLAYINIZ - Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sonlandırdı

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurdular.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam ettiler.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye oldu.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetti.

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