Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın şampiyonluk konuşmasını paylaştı: Size söyledim; biz Avrupa'daki en iyi takımız ve kupayı aldık

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yendi adını tarihe yazdırdı. Lacivert Beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'nın en büyüğü oldu; 25 yıl sonra Avrupa'daki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) ise sezonun da MVP'si olan Vasilije Micic oldu. Anadolu Efes, Euroleague şampiyonluğunun ardından başantrenör Ergin Ataman'ın şampiyonluk konuşması yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Ataman, oyuncularına ''Bütün ülke, bütün insanlar mutlu, herkese teşekkür ediyorum. Bunu hak ettik, 2 yıldır bunu konuşuyoruz ve kazandık. Size söylemiştim, biz Avrupa'daki en iyi takımız ve kupayı aldık!'' diyerek şampiyonluğu kutladı.

Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.